Балахнин не видит фаворита в матче «Ростов» - «Динамо»

Российский тренер Сергей Балахнин высказался в преддверии матча 16-го тура РПЛ между «Ростовом» и «Динамо».

«Игра будет между двумя равными командами. К тому же, они находятся рядом в турнирной таблице. «Динамо» сейчас на подъеме. Кто лучше подойдет к этой игре, тот и будет фаворитом», — цитирует слова Балахнина «РБ Спорт».

По мнению специалиста, для такого клуба, как «Динамо», длительная дорога никак не должна влиять на игру.

«Ростов» встретится с «Динамо» сегодня, 6 ноября, начало матча запланировано на 19:00 по московскому времени. Портал LiveResult.ru проведет для вас текстовую трансляцию игры.