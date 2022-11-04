Колыванов — о матче «Ростов» - «Динамо»: «Было бы интересно, если бы сыграли 3:3»

Главный тренер «Текстильщика» Игорь Колыванов высказался в преддверии матча 16-го тура Российской премьер-лиги «Ростов» - «Динамо».

«Не знаю, как сложится предстоящий матч. Мне бы хотелось увидеть много голов. Потому что футбол без голов — это не футбол. Было бы интересно, если бы, допустим, 3:3 сыграли», — приводит слова Колыванова «Матч ТВ».

По мнению специалиста, будет интересная встреча, ведь команды являются соседями по турнирной таблице и показывают хороший футбол.

«Ростов» примет на своем поле «Динамо» 6 ноября, стартовый свисток должен прозвучать в 19:00 по московскому времени.