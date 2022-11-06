Хачатурянц: «Валерий Карпин — самая правильная кандидатура для главного тренера сборной России»

Бывший президент РПЛ Ашот Хачатурянц прокомментировал продление Российским футбольным союзом контракта с главным тренером сборной России Валерием Карпиным до лета 2024 года.

По мнению Хачатурянца, Карпин — самая подходящая сейчас кандидатура для должности наставника национальной команды.

«Валерий Карпин — самая правильная кандидатура для главного тренера сборной России. Суперпрофессионал, пользующийся огромным доверием у игроков, умеющий мотивировать на результат!» — цитирует Хачатурянца «Чемпионат».

Напомним, что Карпин возглавил сборную России летом прошлого года, сменив на этом посту Станислава Черчесова. Помимо национальной команды, 53-летний специалист также работает в «Ростове», с которым сейчас занимает четвёртую строчку в турнирной таблице РПЛ.