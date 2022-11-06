Защитник московского «Динамо» Роберто Фернандес пропустит оставшиеся матчи команды до зимней паузы. По информации сетевого издания «Евро-Футбол.Ру», 22-летний футболист получил травму, на его восстановление уйдет приблизительно полтора месяца.

Напомним, парагваец перебрался в стан «бело-голубых» минувшим летом. В текущем сезоне он провел 14 матчей за столичный клуб, в которых отметился двумя забитыми мячами.

Сегодня, 6 ноября, «Динамо» в гостях встретится с «Ростовом», начало встречи запланировано на 19:00 по мск. За прямой текстовой трансляцией игры можно будет следить на портале LiveResult.ru.