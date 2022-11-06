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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Карпин: «Выдержали, вытерпели, на зубах, на жилах, как угодно называйте»

06 Ноября 2022 • 21:32 Комментировать
Ростов
2:1
Динамо Москва
окончен

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий после матча с «Динамо» (2:1).

- С трудовой, тяжелой победой! По делу ли результат сегодня?

- Почему не по делу?

- К моменту, когда забивал Щетинин, было 15-0 по ударам.

- И чего? Много опасных было моментов?

- Хотелось бы у вас спросить, как вы видите?

- Не было много опасных моментов.

- Сегодня в принципе игрой команды, если не смотреть на табло, довольны?

- Недоволен, конечно, недоволен.

- В чем именно? Что не так пошло?

- Во всем.

- Это с первого тайма или со второго?

- И в первом тоже.

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- В первом тайме мы обратили внимание на то, что очень много было Чернова в атаке, а Сильянова там не было. Сильянов начал во втором - подключаться. Это коррективы в перерыве?

- Да, мы внесли коррективы в перерыве. Об этом сказали, что у Сильянова всегда свободные зоны. Поэтому могли еще и больше играть через правый наш фланг. Чуть подкорректировали этот момент. Но все остальное  с точки зрения самоотдачи и терпения вытерпели. Бывает, что так игры складываются с точки зрения игры, не лучшая игра. Но ребята выдержали, вытерпели. На зубах, на жилах, как угодно называйте. Было два момента своих, их использовали.

- Буквально за две минуты до того, как забил Щетинин, вы сделали замену и перевели его как раз туда, откуда он забил. Это тренерское чутье или совпадение, как это назвать?

- Совпадение.

- А если не лукавить?

- Совпадение, конечно. Я сколько раз переводил кого-то куда-то, и никто не  забивал. А вот тут вот сейчас я буду говорить, что это знал и поэтому туда перевел, вот он какой я в порядке, да?

- По концовке матча, я видел много раз, когда у игроков мяч срезался с ног, улетал в ауты, еще больше хладнокровия будете требовать от команды, или это уже неизбежно, когда силы покидают?

- Нет, я думаю, что над этим можно работать. Дело не столько в силах, сколько в голове и психологии - уметь принимать правильные решения даже. Понятно, что надо было при счете 2:0 то, что мы потеряли этот мяч перед штрафной, нам сразу забили - 2:1. Понятно, что это неправильное решение не потому, что там силы были или их не было. Можно потерять, когда и силы есть, нельзя это делать. Тем более, при счете 2:0. Принимать решения правильные надо даже на чужой половине поля, когда счет в нашу пользу, понятно, что включаются футбольные хитрости, где-то время потянуть, не нужно никого обыгрывать иногда, просто потянуть время, убежать на угловой. Так скажем, мягко говоря, команда у нас, особенно те, кто выходит на замену, не совсем опытная, поэтому это всё с опытом может наладиться.

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Евро-Футбол.Ру,
Ростов Валерий Карпин
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