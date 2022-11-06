Шестнадцатый тур чемпионата России завершался привлекательным матчем «Ростов» – «Динамо».

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Ростов - Динамо. Голы и лучшие моменты (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол Ростов - Динамо. Даса бьет рядом со штангой (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол Ростов - Динамо. Два удара хозяев (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол Ростов - Динамо. 2:1. Гол Константина Тюкавина (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол Ростов - Динамо. 2:0. Гол Данилы Глебова (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол Ростов - Динамо. 1:0. Гол Кирилла Щетинина (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол Ростов - Динамо. Песьяков отбивает мяч лицом (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол Ростов - Динамо. Опасный удар Макарова (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол Ростов - Динамо. Макаров бьет в ближний угол (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол Ростов - Динамо. Дальний удар Смолова (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол Ростов - Динамо. Удар Фомина с линии штрафной (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол Large modal ×

«Ростов» в пятнадцатом туре прервал некую свою полосу безвременья, одержав на выезде волевую победу над «Ахматом». Тот результат позволил команде Валерия Карпина задержаться в непосредственной близости от первой тройки турнирной таблицы. С учётом крайне неожиданного домашнего поражения ЦСКА от «Пари НН», ростовчане в случае своей победы над «Динамо» обгоняли бы «армейцев» с выходом на третье место.

Относительно «Динамо» в нынешнем сезоне впечатление какое-то нескладное. Даже можно сказать, что в этом году, то есть начиная с весеннего этапа. Нестабильность стала накрывать «бело-голубых» ещё при позднем Шварце, и плюс-минус такая же канитель продолжилась при Йокановиче. С другой стороны, очковые потери «Динамо» были не столь катастрофичны, как у «Локомотива». Если «железнодорожники» маются в зоне стыков, то «бело-голубые» при условии победы над «Ростовом» догоняли бы донской коллектив и входили бы в топ-пять.

«Ростов» по некой причине не включал своих атакующей возможностей в первом тайме. Хозяева отдали мяч динамовцам и спокойно защищались в позиционном ключе. Полуопасные удары Захаряна да Фомина не представляли какой-то особенной угрозы для Песьякова, ещё Кутицкий и Смолов с подступов к штрафной били выше створа. Когда ростовчане заработали впереди стандарт, гости провели самую опасную атаку в первом тайме: Смолов покатил влево Макарову, попавшему в сетку с внешней стороны.

На 57-й минуте после отскоков от Захаряна и от защитников «Ростова» мяч подхватил Макаров, чей удар был скорректирован на угловой. Вскоре Уткин в своей штрафной ошибся в попытке обыгрыша и допустил ненужную потерю, на которую Макаров отреагировал мощным ударом, но прямо в Песьякова. Тогда в противоположной части поля решил поднять градус напряжённости Лещук, подменявший травмированного Шунина. Покинув свою штрафную, вратарь динамовцев плохо сыграл головой, Лаксальт не смог его подстраховать, и обстановку разрядил только Маричаль, под риском пенальти совершивший чистый подкат против Тугарева.

В плане того, кто играл первым номером, после перерыва ситуация не изменилась. На 65-й минуте статистика ударов имела вид 0(0) – 15(5). Однако хозяевам потребовался лишь один удар, дабы загнать шар в лузу. Экс-динамовец Комличенко прострелил с левого фланга в центр на Щетинина, поразившего низом левый угол (1:0). Первому из них не смог помешать Маричаль, которого Комличенко будто бы даже оттолкнул от себя, а второму – Лаксальт. Через десять минут Щетинин был заменён из-за травмы. «Динамо» опять ничего не смогло сделать впереди, зато Глебов в контратаке после паса Комличенко пробежал по правому полуфлангу и обводящим ударом вкрутил мяч в дальний угол (2:0). То есть «Ростов» забил свой второй гол своим вторым ударом в матче.

На 87-й минуте Тюкавин всё же забил гол, на который динамовцы наиграли. Уткин, проводивший плохой матч, потерял мяч перед своей штрафной, и Гладышев отправил Тюкавина на голевое свидание с Песьяковым (2:1). В оставшееся время ростовчане подпортили себе статистику качества реализации, однако новые их удары от Голенкова и Ланговича были всё равно в створ – Лещук отразил два. Интересно, что это произошло после спорной ситуации, когда Маричаль, кажется, уронил Миронова в своей штрафной, но пенальти назначен не был. А если бы назначен был, тогда последовавшие два удара можно было бы не считать.

Даса в компенсированное время упустил возможность спасти «бело-голубых» от поражения, пробив чуть мимо правого угла. Таким образом, «Ростов» выиграл матч, в котором нанёс в пять раз меньше ударов по чужим воротам. Команда Валерия Карпина, не избежавшего во втором тайме жёлтой карточки за выражение несогласия с решением арбитра, набрала 32 очка, оторвалась от «Динамо» на шесть баллов и поднялась на третье место и теперь дышит в спину «Спартаку».

Кирилл Иванцов