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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Ловчев о поражении «Динамо»: «Непруха какая-то»

06 Ноября 2022 • 23:27 Комментировать
Ростов
2:1
Динамо Москва
окончен

В матче шестнадцатого тура российского чемпионата Премьер-лиги московское «Динамо» потерпело поражение в матче с «Ростовом», и бывший футболист московского клуба Евгений Ловчев поделился своим мнением о причинах поражения. Он считает, что его бывшей команде сильно не повезло.

- У «Динамо» 22 удара по воротам, это несчастье какое‑то. Но везет всегда сильнейшему. Как игрокам «Динамо» не впасть теперь в штопор? Да, непруха просто, - заявил Ловчев в эфире телеканала «Матч ТВ».

В следующем, семнадцатом туре российского чемпионата «Динамо» примет дома московский ЦСКА, это случится 13 ноября.

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Евро-Футбол.Ру,
Ростов Динамо Москва Евгений Ловчев
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