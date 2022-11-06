Ловчев о поражении «Динамо»: «Непруха какая-то»

В матче шестнадцатого тура российского чемпионата Премьер-лиги московское «Динамо» потерпело поражение в матче с «Ростовом», и бывший футболист московского клуба Евгений Ловчев поделился своим мнением о причинах поражения. Он считает, что его бывшей команде сильно не повезло.

- У «Динамо» 22 удара по воротам, это несчастье какое‑то. Но везет всегда сильнейшему. Как игрокам «Динамо» не впасть теперь в штопор? Да, непруха просто, - заявил Ловчев в эфире телеканала «Матч ТВ».

В следующем, семнадцатом туре российского чемпионата «Динамо» примет дома московский ЦСКА, это случится 13 ноября.