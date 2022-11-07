Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Мостовой: «Совмещение постов Карпиным — неправильно»

07 Ноября 2022 • 13:13 Комментировать (2)
Ростов
2:1
Динамо Москва
окончен

Легендарный российский футболист Александр Мостовой высказался о совмещении постов Валерием Карпиным и о слухах относительно переезда тренера сборной в Армению.

«Не хочется комментировать слухи, но мы можем такое предположить. Допускаю, что Карпин общался с представителями армянской федерации футбола. Но все равно я остаюсь при своем мнении: совмещение постов — это неправильно», – заявил экс-футболист «Сельты», чьи слова приводит «РБ Спорт».

По его мнению, переход Карпина в сборную Армении был бы неплохим шагом, поскольку эта команда принимает участие в международных турнирах.

Напомним, что ранее появилась информация о переговорах Валерия Георгиевича, которые в итоге ни к чему не привели. В начале ноября Карпин продлил соглашение с РФС до 2024 года.
 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Валерий Карпин Александр Мостовой
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (2)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
ингерман
07 Ноября 2022 в 13:30
ай легендарный хфуцбалисц маставой.. в даннай ситуёвине хучь пяц пастов савмещай.. получемпик, полусборная, полутрениры ну и тд.. А-ха-ха-ха! )))
Cruyff
07 Ноября 2022 в 13:23
а что он совмещает? работает в Ростове а в сборной одно баловство сейчас это не работа а так небольшая нагрузка он ещё молодой не устанет
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 07 Ноября
14:40 · Россия. Премьер-лига
​Колыванов: «В возвращении Дзюбы в Россию я вижу только плюс»
14:09 · Россия. Премьер-лига
Пономарёв — о Дзюбе: «Никому не нужен стоячий игрок»
13:56 · Россия. Премьер-лига
Михаил Кержаков поддержал Чистякова
13:53 · Россия. Премьер-лига
Агент Чистякова опроверг отстранение от основы «Зенита»
13:50 · Россия. Премьер-лига
Игроки «Спартака» и «Зенита» не попали в сборную 16-го тура РПЛ
13:44 · Россия. Премьер-лига
Бышовец — о ситуации с Чистяковым: «Лишь главный тренер должен высказываться на эту тему»
13:29 · Кубок России
Ловрен пропустит последние две игры Фонбет Кубка России
13:24 · Россия. Премьер-лига
Лепёхин считает, что Дзюба способен помочь «Торпедо»
13:19 · Россия. Премьер-лига
Геркус не исключает подписание Дзюбы в «Торпедо»
13:14 · Россия. Премьер-лига
Петржела: «Дзюба не получит второй шанс в Европе»
13:13 · Россия. Премьер-лига
Мостовой: «Совмещение постов Карпиным — неправильно» 2
12:52 · Россия. Премьер-лига
Глебов: «С «Зенитом» можно играть»
12:50 · Россия. Премьер-лига
Аршавин рассказал, где может продолжить карьеру Дзюба
12:43 · Россия. Премьер-лига
Личка надеется на возвращение России в еврокубки в следующем году
12:29 · Россия. Премьер-лига
Орещук: «Не думаю, что дело в ошибке Чистякова на поле» 1
Все новости
Рекомендуем