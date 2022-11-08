Пивоваров – о легионерах «Динамо»: «Вероятность, что кто-то вернётся — гипотетическая»

Генеральный директор столичного «Динамо» Павел Пивоваров высказался о перспективах возвращения легионеров команды этой зимой.

«На настоящий момент таких переговоров мы не ведём. Вероятность, что кто-то вернётся — гипотетическая», — заявил функционер «сине-белых» в интервью Sport24.

Напомним, что в других коллективах на правах аренды из легионеров выступают Себастьян Шиманьски, Фабиан Бальбуэна, Гильермо Варела, Никола Моро и Иван Ордец.

По правилам ФИФА, иностранные футболисты российских клубов имеют право приостанавливать действие контракта с командами до конца текущего сезона.

