Лаксальт оценил шансы «Динамо» навязать борьбу «Зениту» за чемпионство РПЛ

Защитник «Динамо» Диего Лаксальт оценил шансы «бело-голубых» побороться за чемпионский титул в нынешнем сезоне РПЛ.

Напомним, что после 15 туров московская команда расположилась на пятом месте в турнирной таблице, отставая от лидера турнира «Зенита» на 13 очков.

Уругвайский футболист считает, что динамовцам необходимо сконцентрироваться на собственной игре, а не смотреть на других.

«Единственное, о чём мы можем думать, это о своём пути. Главное — побеждать, набирать очки от матча к матчу, проводить хорошие игры, стараться забивать больше, потому что нам это по силам. А ещё хочется, чтобы мы пропускали поменьше голов. Не нужно думать о том, как играют другие команды, сколько у них очков», — цитирует Лаксальта «РБ Спорт».

Свой следующий матч «Динамо» проведёт 6 ноября против «Ростова». Встреча начнётся в 19:00 по московскому времени.