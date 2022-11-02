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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Лаксальт оценил шансы «Динамо» навязать борьбу «Зениту» за чемпионство РПЛ

02 Ноября 2022 • 14:12 Комментировать
Ростов
...
Динамо Москва
06.11 19:00

Защитник «Динамо» Диего Лаксальт оценил шансы «бело-голубых» побороться за чемпионский титул в нынешнем сезоне РПЛ.

Напомним, что после 15 туров московская команда расположилась на пятом месте в турнирной таблице, отставая от лидера турнира «Зенита» на 13 очков.

Уругвайский футболист считает, что динамовцам необходимо сконцентрироваться на собственной игре, а не смотреть на других. 

«Единственное, о чём мы можем думать, это о своём пути. Главное — побеждать, набирать очки от матча к матчу, проводить хорошие игры, стараться забивать больше, потому что нам это по силам. А ещё хочется, чтобы мы пропускали поменьше голов. Не нужно думать о том, как играют другие команды, сколько у них очков», — цитирует Лаксальта «РБ Спорт».

Свой следующий матч «Динамо» проведёт 6 ноября против «Ростова». Встреча начнётся в 19:00 по московскому времени.    

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Динамо Москва Диего Лаксальт
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