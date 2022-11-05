Борис Игнатьев: «Продлить Карпина — правильное решение»

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев прокомментировал новость о том, что нынешний наставник национальной команды Валерий Карпин продлил контракт с РФС до лета 2024 года.

По мнению Игнатьева, Карпин выглядит очень достойно на посту тренера сборной, поэтому продлить с ним соглашение было правильным решением со стороны Российского футбольного союза.

«Если оценивать работу Карпина в сборной, то могу сказать, что он делал всё возможное и необходимое. Выше головы Валерий Георгиевич никак прыгнуть не мог. В конечном итоге, сборная — это плод работы, которая происходит в нашем футболе. Не бывает так, что в Люксембурге хорошая национальная команда, но плохой футбол внутри страны или наоборот. В Испании, Италии, Германии хороший футбол, поэтому есть основания выстроить сильную национальную команду», — приводит слова Игнатьева Metaratings.

Напомним, что Карпин руководит сборной России с лета прошлого года. Помимо национальной команды, специалист также возглавляет и «Ростов», который сейчас идёт на четвёртом месте в турнирной таблице чемпионата России после 15 матчей.