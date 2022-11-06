Тихонов назвал фаворита в матче «Ростов» - «Динамо»

Легенда московского «Спартака» Андрей Тихонов поделился мнением о предстоящем поединке между «Ростовом» и столичным «Динамо» в 16-м туре Российской премьер-лиги.

«Это будет очень напряженный матч. Нас ждет увлекательная игра с обилием голов. Думаю, что «Динамо» все-таки фаворит в этом матче», - приводятся слова эксперта на страницах Metaratings.ru.

Поединок состоится на стадионе в Ростове-на-Дону сегодня, 6 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.

Перед сегодняшним матчем «Ростов» занимает четвертое место в турнирной таблице, а «Динамо» находится на шестой строчке.