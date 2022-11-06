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Тихонов назвал фаворита в матче «Ростов» - «Динамо»

06 Ноября 2022 • 08:22 Комментировать
Ростов
...
Динамо Москва
Через 9 ч. 13 мин.

Легенда московского «Спартака» Андрей Тихонов поделился мнением о предстоящем поединке между «Ростовом» и столичным «Динамо» в 16-м туре Российской премьер-лиги.

«Это будет очень напряженный матч. Нас ждет увлекательная игра с обилием голов. Думаю, что «Динамо» все-таки фаворит в этом матче», - приводятся слова эксперта на страницах Metaratings.ru.

Поединок состоится на стадионе в Ростове-на-Дону сегодня, 6 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.

Перед сегодняшним матчем «Ростов» занимает четвертое место в турнирной таблице, а «Динамо» находится на шестой строчке.

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Евро-Футбол.Ру,
Ростов Динамо Москва Андрей Тихонов
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РОСТОВ ДИНАМО МОСКВА
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