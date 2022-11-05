Силкин считает, что Йоканович понял «фишку» «Динамо»

Российский тренер Сергей Силкин оценил работу главного тренера столичного «Динамо» Славиши Йокановича.

«У меня складывается впечатление, что тренер наконец понял, в чем фишка команды. Все-таки в большей степени она играет за счет атаки», — приводит слова Силкина Rusfootball.

После 15 туров «бело-голубые» занимают пятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в своем активе 26 набранных очков. В предстоящем матче подопечные Йокановича в гостях встретятся с «Ростовом», игра пройдет завтра, 6 ноября, стартовый свисток должен прозвучать в 19:00 по московскому времени.