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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Орещук считает, что Фомин слишком мягок для своей роли на поле

03 Ноября 2022 • 09:15 Комментировать
Ростов
...
Динамо Москва
06.11 19:00

Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук высказался о победе полузащитника Даниила Фомина в номинации «Джентльмен года-2022».

Эксперт оценил человеческие качества 25-летнего футболиста, но при этом отметил, что позиция, на которой играет Фомин, обязывает его действовать жёстко.

«По человеческим качествам к Даниилу никаких вопросов. Скромный, спокойный, корректный. Но на поле у него такая позиция, где не надо быть джентльменом. Наоборот, играть нужно жёстко, агрессивно. Вступать в единоборства так, чтобы щепки летели! Это не про Фомина», — приводит слова Орещука «Спорт-Экспресс».

Также Орещук вспомнил и о капитанской повязке Фомина, несмотря на которую, полузащитник очень мало общается с судьями. По мнению бывшего спортивного директора «бело-голубых», награды «Джентльмен года-2022» были также достойны нападающий «Зенита» Иван Сергеев и полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян.

В нынешнем сезоне Фомин провёл в составе «Динамо» 18 матчей, отметившись в них тремя забитыми мячами и тремя результативными передачами. Кроме того, опорный полузащитник успел получить две жёлтые карточки.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Роман Орещук Даниил Фомин
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