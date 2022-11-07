Гацкан: «Ростову» по силам побороться за чемпионство»

Бывший футболист «Ростова» Александр Гацкан высказался о перспективах коллектива в нынешней кампании Российской премьер-лиги.

«Думаю, «Ростову» по силам побороться за чемпионство в этом сезоне. Сейчас команда показывает, что готова к этому. Почему нет? Всё возможно», – заявил экс-хавбек, чьи слова цитирует «РБ Спорт». В качестве аргумента Александр отметил боевитый состав с качественными ветеранами и не портящими картину молодыми футболистами.

После 16 туров «Ростов» входит в тройку лидеров чемпионата, отставая от второго места всего на один балл. На счету подопечных Валерия Карпина 32 очка.

