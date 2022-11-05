Лещенко — о матче «Ростов» - «Динамо»: Завтра станет понятно, кто претендует на 3-е место

Народный артист России и поклонник «Динамо» Лев Лещенко высказался в преддверии матча между «Ростовом» и «бело-голубыми».

«Команды находятся рядом в таблице, уверенно играют. Завтра станет понятно, кто является претендентом на третье и четвертое место», — приводит слова Лещенко «РБ Спорт».

По мнению эксперта, последняя победа «Динамо» над «Ростовом» никак не повлияет на предстоящую встречу.

«Ростов» примет на своем поле столичный клуб в рамках 16-го тура Российской премьер-лиги, матч состоится завтра, 6 ноября, стартовый свисток должен прозвучать в 19:00 по московскому времени.