Агент Гиговича оценил шансы вернуться в Россию зимой

Харис Скендерович, представитель экс-хавбека «Ростова» Армина Гиговича, оценил перспективы возвращения в Россию этой зимой.

«Пока нет четкого понимания насчет января, но Армин не уйдет из «Оденсе», если не появится какой-то вариант значительно лучше. Возвращение в «Ростов» в январе, учитывая, что кризис стал еще серьезнее, чем летом, кажется нереалистичным», – заявил агент футболиста, чьи слова приводит «РБ Спорт».

Скендерович также напомнил и о постановлении шведской футбольной ассоциации, которая отстранила всех российских легионеров от вызова в сборную.

Напомним, что Гигович выступает за «Оденсе», воспользовавшись правом на заморозку контракта с коллективом РПЛ. Соглашение с датской командой действует до конца 2022 года.

