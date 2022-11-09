Лещук: «В «Ростове», видимо, после победы был праздник»

Вратарь московского «Динамо» Игорь Лещук прокомментировал поражение от «Ростова» в матче 16 тура Российской Премьер-лиги.

По поводу полузащитника клуба из Ростова-на-Дону Кирилла Щетинина Лещук сказал следующее: «Забил — молодец! В «Ростове», видимо, после победы был праздник», - приводит слова голкипера москвичей «Спорт-Экспресс».

Футболист считает, что столичный коллектив демонстрировал лучшую игру по сравнению с «жёлто-синими» во время очного противостояния. Отдельно Игорь Лещук отметил поведение игроков во время контактов: «Они падали от любого соприкосновения».