Щетинин стал автором первого гола в матче «Ростова» и «Динамо»

«Ростов» и «Динамо» встречаются в 16-м туре Премьер-лиги. Соперники на протяжении полутора таймов не могли открыть счёт, и в итоге команда Валерия Карпина повела. После выноса мяча в поле Николай Комличенко выиграл борьбу и сыграл к линии штрафной на Кирилла Щетинина, который метров с 15 отправил мяч в сетку ворот динамовцев.

Если ростовчане удержат победный счет, выйдут на чистое третье место с отставанием от лидера в семь очков. «Динамо» пока пятое вместе с «Ахматом».

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