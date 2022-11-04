Щетинин рассказал, почему «Ростов» играет лучше во втором тайме

Полузащитник «Ростова» Кирилл Щетинин ответил на вопрос, почему команда во втором тайме играет лучше, чем в первом.

«Мы пропускаем больше в первом тайме, а во втором вытягиваем игру. Георгиевич находит нужные слова, дает наставления, мягко говоря. Выходим и играем агрессивно в атаку», — приводит слова Щетинина «Матч ТВ».

В текущем сезоне 20-летний хавбек принял участие в 19 матчах с учетом всех турниров, в которых отметился одним забитым мячом.

«Ростов» занимает четвертое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в своем активе 29 набранных очков после окончания первого круга.