Щетинин не понял, кто вёл по ударам 15-0 в матче «Ростов» - «Динамо»

Полузащитник «Ростова» Кирилл Щетинин в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий после матча с «Динамо» (2:1).

- С победой, голом и, к сожалению, еще с травмой, получается. Насколько серьезная?

- Насколько серьезная не могу сказать, так как почувствовал спазм. Уже будем с врачами смотреть это. А на счет победы - тяжело далась, матч был тяжелый. Слава богу, выиграли, 2:1 счет, все отлично.

- Буквально за две минуты до того, как вы забили гол, Валерий Карпин сделал замену, и вы стали играть справа. Как думаете, это тренерское чутье, или благодаря чему так получилось?

- Я раньше играл на этой позиции, мне было привычно. Как бы мы вышли быстро в атаку, я увидел, что Комличенко там один в один с защитником, он мне отдал пас, побежал, забил гол.

- Вообще как оцениваете этот матч, потому что когда «Ростов» открыл счет, статистика по ударам была 15-0 и 5-0 по ударам в створ?

- Это в пользу кого?

- В пользу московской команды.

- Не знаю, как оценивать. Слава богу, забили эти два мяча. То, что соперник пробил 15 раз, это не сказалось на нас.

- Каким главным словом можно охарактеризовать сегодняшний матч? Бойцовские качества, характер, за счет чего все-таки была добыта победа? Особенно в начале второго тайма было ощущение, что «Динамо» вот-вот забьет.

- Всё - удача, характер, хладнокровие. Сегодня, мне кажется, всё было в пользу нас, поэтому мы и выиграли. Игра была не самая удачная.

- Лучший ассистент и партнер в команде - это Комличенко?

- Лучший? Мелёхин.