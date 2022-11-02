Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Лаксальт: «Я пока не вижу поводов, по которым мне нужно было бы покинуть Россию»

02 Ноября 2022 • 13:59 Комментировать
Ростов
...
Динамо Москва
06.11 19:00

Защитник «Динамо» Диего Лаксальт рассказал, планирует ли он покидать Россию в связи с нынешней мировой обстановкой.

Уругвайский футболист заявил, что ощущает поддержку со стороны клуба и пока не собирается уезжать из нашей страны.

«Я пока не вижу поводов ни для себя, ни для своей семьи, по которым мне нужно было бы покинуть Россию. Мы счастливы здесь. Да, само собой, нельзя отрицать сложность политической ситуации и всего происходящего вокруг. Однако сейчас не то время, чтобы уезжать», — цитирует Лаксальта Metaratings.

Напомним, защитник перешёл в «Динамо» из «Милана» летом 2021 года, подписав с московским клубом трёхлетнее соглашение с возможностью продления ещё на год. В текущем сезоне Лаксальт провёл в составе «бело-голубых» девять матчей, не отметившись в них результативными действиями.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Диего Лаксальт
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
РОСТОВ ДИНАМО МОСКВА
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 02 Ноября
15:24 · Россия. Премьер-лига
Смородская назвала «Локомотив» главным разочарованием первого круга РПЛ
15:23 · Россия. Премьер-лига
Колыванов: «Локомотив» и «Химки» — главное разочарование первого круга РПЛ
15:14 · Россия. Премьер-лига
Семак призвал не спешить с выводами об игре «Зенита» в нынешнем сезоне
15:14 · Россия. Премьер-лига
Колыванов: «Зенит» имеет преимущество над всеми соперниками»
15:03 · Россия. Премьер-лига
Защитник ЦСКА Лукин: «Мы сделаем всё возможное, чтобы возглавить турнирную таблицу»
14:52 · Россия. Премьер-лига
Андрей Федун назвал лучших игроков «Спартака» в первом круге РПЛ
14:52 · Россия. Премьер-лига
Малафеев перечислил лучших вратарей первого круга РПЛ
14:39 · Россия. Премьер-лига
Ваноли назвал игроков, на которых держался «Спартак» в период его работы в московском клубе
14:39 · Россия. Премьер-лига
Новиков: «Одним ярким сезоном в РПЛ Сычевой точно не ограничится»
14:27 · Россия. Премьер-лига
​Смородская назвала Зарему Салихову «ущербной» 1
14:25 · Россия. Премьер-лига
Сычевой — о голе Марина: «Я бы на его месте так не сделал, это неправильно»
14:21 · Россия. Премьер-лига
Сергей Новиков признался, что его не удивляют результаты «Оренбурга»
14:12 · Россия. Премьер-лига
Лаксальт оценил шансы «Динамо» навязать борьбу «Зениту» за чемпионство РПЛ
14:08 · Россия. Премьер-лига
Белоус: «Божович – лузер и крыса!»
13:59 · Россия. Премьер-лига
Лаксальт: «Я пока не вижу поводов, по которым мне нужно было бы покинуть Россию»
Все новости
Рекомендуем