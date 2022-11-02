Лаксальт: «Я пока не вижу поводов, по которым мне нужно было бы покинуть Россию»

Защитник «Динамо» Диего Лаксальт рассказал, планирует ли он покидать Россию в связи с нынешней мировой обстановкой.

Уругвайский футболист заявил, что ощущает поддержку со стороны клуба и пока не собирается уезжать из нашей страны.

«Я пока не вижу поводов ни для себя, ни для своей семьи, по которым мне нужно было бы покинуть Россию. Мы счастливы здесь. Да, само собой, нельзя отрицать сложность политической ситуации и всего происходящего вокруг. Однако сейчас не то время, чтобы уезжать», — цитирует Лаксальта Metaratings.

Напомним, защитник перешёл в «Динамо» из «Милана» летом 2021 года, подписав с московским клубом трёхлетнее соглашение с возможностью продления ещё на год. В текущем сезоне Лаксальт провёл в составе «бело-голубых» девять матчей, не отметившись в них результативными действиями.