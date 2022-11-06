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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Йоканович: «Заплатили слишком большую цену за ту ошибку, которую допустили»

06 Ноября 2022 • 21:37 Комментировать
Ростов
2:1
Динамо Москва
окончен

Главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий после матча с «Ростовом» (1:2).

- Я считаю, что мы сегодня играли лучше. К сожалению, тот момент, когда мы пропустили гол, мы заплатили слишком большую цену за ту ошибку, которую допустили. В той ситуации мы должны были поступить иначе, более надежно сыграть. Когда проигрывали в счете 0:1, было сложно перевернуть игру в свою сторону. Но это уже часть футбола, такова жизнь.

- Сегодня мы заметили, что вы не стали на два нападающих перестраиваться. Оставили только одного. Возникло ощущение, что Тюкавина можно было выпустить пораньше. Вам так не кажется? Он очень хорошо вошел в игру.

- На самом деле в последних матчах игроки, которые выходят на замену, придают новый глоток на футбольном поле. Да, у нас был один момент, когда мы играли в два нападающих. Схема не особенно для нас привычная, поэтому  сегодня сыграли с одним нападающим. Нам не хватило именно тех моментов, какого-то заключительного паса, который бы привел к реализации моментов, которые мы создавали.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Славиша Йоканович
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