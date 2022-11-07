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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Глебов: «С «Зенитом» можно играть»

07 Ноября 2022 • 12:52 Комментировать
Ростов
2:1
Динамо Москва
окончен

Капитан «Ростова» Данил Глебов высказался о перспективах клуба в текущем сезоне Российской премьер-лиги, вспомнив октябрьский матч против «Зенита».

«С «Зенитом» можно играть. Мы им проиграли, но сами себе проблемы создали. Не скажу, что против «Зенита» очень тяжело играть. Да, у них сильные футболисты, нас тогда просто не простили», – заявил хавбек «Ростова» в интервью «РБ Спорт».

Игрок отметил, что трудно обсуждать перспективы борьбы за медали из-за высокой плотности в верхней части таблицы РПЛ, поэтому его команда двигается от матча к матчу.

Напомним, что в 16-м туре «Ростов» обыграл «Динамо» со счётом 2:1 благодаря голу Глебова. Подопечные Валерия Карпина поднялись в тройку лидеров Российской премьер-лиги, а отставание от «Зенита» составляет семь баллов.


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Ростов Данил Глебов
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