Белоус: «Божович – лузер и крыса!»

Бывший генеральный директор «Ростова» Юрий Белоус отреагировал на заявление Миодрага Божовича, который считает себя легендой российского футбола.

«Божович – лузер и настоящая крыса! Он бродил по всем клубам РПЛ. Когда «Ростов» был на последнем месте, он, как крыса, сбежал из клуба», — заявил Белоус «РБ Спорту».

По мнению функционера, Божович ничего не дал российскому футболу, а легендами нашего футбола являются Константин Бесков, Никита Симонян и Олег Романцев.

Ранее Божович также заявил, что открыл много талантов в России, а если бы он возглавлял «Спартак», то выиграл бы Российскую премьер-лигу.