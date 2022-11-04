Лаксальт – о Шварце и Йокановиче: «Время покажет, чей подход лучше»

Полузащитник московского «Динамо» Диего Лаксальт сравнил бывшего и нынешнего тренеров команды.

Футболист заявил, что методология сербского специалиста Славиши Йокановича имеет достаточно различий с тем, как к делу подходил немецкий тренер Сандро Шварц. Среди схожих вещей – ставка на активный футбол и как можно более частая реализация моментов.

«Но повторюсь, отличия есть. Время покажет, чей подход лучше. С Сандро мы добились результата, но и сейчас всё будет хорошо», - цитирует Лаксальта «Матч Премьер».

После 15 игр первой половины сезона столичный коллектив занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-лиги.