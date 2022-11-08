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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Фомин – о продлении контракта Карпина: «Отлично, я только рад»

08 Ноября 2022 • 20:19 Комментировать
Ростов
2:1
Динамо Москва
окончен

Хавбек столичного «Динамо» и сборной России Даниил Фомин высказался о продлении контракта Валерия Карпина с Российским футбольным союзом.

«Отлично, я только рад. Пока ещё не поздравлял его. Сейчас приедем в сборную, и там поговорим», — заявил полузащитник московской команды в интервью изданию Sport24.

Напомним, что специалист продолжит совмещать тренерские посты в «Ростове» и сборной, пролонгировав сделку с РФС до 2024 года. Наставником национальной команды Карпин стал в прошлом году, практически выйдя напрямую с командой на катарский чемпионат мира .

 

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Евро-Футбол.Ру,
Валерий Карпин Сборная России Даниил Фомин
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