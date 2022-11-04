Щетинин: У «Ростова» есть шанс оказаться в тройке

Полузащитник «Ростова» Кирилл Щетинин поделился мнением о том, на каком месте его команда может закончить сезон.

«Не знаю, чудо наше четвертое место или нет. Приятно входить в пятерку, мы стараемся. У нас есть шанс спокойно залезть в тройку и бороться», — заявил Щетинин «Матч ТВ».

Футболист отметил, что в конце первой половины сезона у команды уже не та свежесть, которая была на старте, но все игроки продолжают выкладываться в каждом матче.

В 16-м туре РПЛ «Ростов» примет на своем поле «Динамо», встреча состоится 6 ноября, стартовый свисток должен прозвучать в 19:00 по московскому времени.