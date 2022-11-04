Кобелев назвал лучших игроков «Динамо» в первом круге РПЛ

Бывший главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев назвал лучших игроков московской команды в первом круге РПЛ.

Напомним, что после 15 туров «бело-голубые» расположились на пятом месте в турнирной таблице российского чемпионата, набрав 26 очков.

По мнению Кобелева, лучшими в составе «Динамо» по итогу прошедших матчей можно считать нападающего Фёдора Смолова и полузащитника Даниила Фомина.

«Первую часть сезона более-менее стабильно провёл Смолов. Захарян начал плохо, но потом прибавил. Могу назвать Смолова и Фомина лучшими футболистами «Динамо» в первом круге», — приводит слова Кобелева Sport24.

Свой следующий матч «Динамо» проведёт в воскресенье, 6 ноября, против «Ростова». Встреча начнётся в 19:00 по московскому времени.