Лаксальт: «Мы недовольны собой»

В матче шестнадцатого тура российского чемпионата Премьер-лиги московское «Динамо» потерпело поражение в матче с «Ростовом». Неудачу своей команды прокомментировал уругвайский защитник Диего Лаксальт.

- Спасибо болельщикам за поддержку. Мы чувствовали энергию на стадионе. Мы недовольны собой, потому что не смогли заработать три очка, но постараемся добыть их в следующей игре, - пообещал футболист, слова которого цитирует официальный сайт московского «Динамо».

В следующем, семнадцатом туре российского чемпионата «Динамо» примет дома московский ЦСКА, это случится 13 ноября.