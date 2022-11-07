«Ростов» установил новый клубный рекорд

В матче шестнадцатого тура российского чемпионата Премьер-лиги московское «Динамо» потерпело поражение в матче с «Ростовом», и для южан это означало, что клуб установил новый рекорд для себя после шестнадцати туров.

У команды сейчас 32 очка, и это на один балл больше, чем в сезоне 2015\2016, в котором у «Ростова» после шестнадцати туров было 31 очко. В том сезоне команда под руководством Курбана Бердыева, напомним, заняла второе место и впоследствии сыграла в Лиге чемпионов.

В следующем, семнадцатом туре российского чемпионата «Ростов» сыграет в гостевом матче с «Крыльями Советов».