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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Булыкин считает, что Карпин не должен совмещать работу в клубе и сборной

05 Ноября 2022 • 15:06 Комментировать
Ростов
...
Динамо Москва
06.11 19:00

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин раскритиковал решение наставника «Ростова» Валерия Карпина совмещать посты в клубе и сборной.

«У сборной не так много работы в нынешнее время, но я считаю, что тренер сборной не должен объединять работу в каком-либо клубе и должен быть объективным», — приводит слова Булыкина «Чемпионат».

Отметим, что Карпин возглавляет национальную команду с лета прошлого года. «Ростовом» специалист руководит с марта текущего года.

Напомним, что 17 ноября сборная России проведёт товарищеский матч с командой Таджикистана, а 20 ноября — с Узбекистаном.

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Евро-Футбол.Ру,
Ростов Валерий Карпин Сборная России Дмитрий Булыкин
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