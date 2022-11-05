Булыкин считает, что Карпин не должен совмещать работу в клубе и сборной

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин раскритиковал решение наставника «Ростова» Валерия Карпина совмещать посты в клубе и сборной.

«У сборной не так много работы в нынешнее время, но я считаю, что тренер сборной не должен объединять работу в каком-либо клубе и должен быть объективным», — приводит слова Булыкина «Чемпионат».

Отметим, что Карпин возглавляет национальную команду с лета прошлого года. «Ростовом» специалист руководит с марта текущего года.

Напомним, что 17 ноября сборная России проведёт товарищеский матч с командой Таджикистана, а 20 ноября — с Узбекистаном.