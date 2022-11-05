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Терёхин предположил, с каким счётом закончится матч «Ростов» - «Динамо»

05 Ноября 2022 • 14:38 Комментировать
Ростов
...
Динамо Москва
06.11 19:00

Бывший футболист «Динамо» Олег Терёхин высказался в преддверии матча 16-го тура РПЛ между «Ростовом» и «бело-голубыми».

«Тут трудно что-то предсказать вообще, но предположу, что мы увидим в этом матче результативную ничью: где-то, может быть, 2:2. Мне так кажется», — приводит слова Терёхина Rusfootball.

«Ростов» встретится с «Динамо» завтра, 6 ноября, начало матча запланировано на 19:00 по московскому времени.

После 15 туров подопечные Валерия Карпина занимают четвертое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в своем активе 29 очков, а «бело-голубые» идут на пятой строчке, набрав 26 баллов.

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Евро-Футбол.Ру,
Ростов Динамо Москва Олег Терёхин
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