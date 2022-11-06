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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Ростов» забил два гола всего двумя ударами по воротам, «Динамо» вернуло интригу

06 Ноября 2022 • 20:50 Комментировать
Ростов
2:1
Динамо Москва
окончен

Матч 16-го тура Премьер-лиги между «Ростовом» и «Динамо» получается необычным. На 83-й минуте хозяева поля вели со счётом 2:0, нанеся при этом всего два удара в сторону ворот противника. Николай Комличенко принял активное участие и во втором голе своей команды, сыграв на Даниила Глебова, который около линии штрафной  обыграл оппонента и с левой ноги закрутил мяч в дальний угол ворот москвичей. Почти сразу гости отыграли один мяч - Константин Тюкавин получил проникающий пас и поразил дальний угол ворот.

Счет стал 2:1, и высока вероятность того, что команда Валерия Карпина сегодня наберет три очка, закрепившись на третьем месте в таблице. Соперник делит пятую строчку.

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Евро-Футбол.Ру,
Ростов Динамо Москва
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