Фомин – о сборной России в Азии: «Лучше, чтобы мы остались, и играли в Европе»

Хавбек столичного «Динамо» и российской национальной команды Даниил Фомин поделился мнением о возможном переходе РФС в Азиатскую конфедерацию футбола.

«Наверное, лучше, чтобы мы остались, и играли в Европе, как было раньше», — заявил один из лидеров московского клуба, чьи слова приводит Sport24.

Напомним, что после отстранения российской сборной от участия в турнирах под эгидой УЕФА и ФИФА появилось немало слухов о желании сменить географию и перейти в Азию. Однако, официальных подтверждений эта информация не получила. Отметим, что все три соперника национальной команды в 2022 году представляют именно АФК – это Киргизстан, Узбекистан и Таджикистан.

