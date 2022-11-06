Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Комличенко: «Самоотдача - это наш хлеб, за счет чего мы можем выигрывать»

06 Ноября 2022 • 21:14 Комментировать
Ростов
2:1
Динамо Москва
окончен

Лучший футболист матча «Динамо» - «Ростов» (2:1) Николай Комличенко поделился впечатлениями от игры в эфире канала «Матч Премьер».

- Насколько игра получилась тяжелее, чем думали?

- Очень тяжелая. Главное, что команда выигрывает. Не знаю, получилась сегодня игра или нет. Я считаю, по бойцовским качествам, по борьбе, превзошли. Наверное, судьба нас наградила. Игра могла не понравиться, думаю, мы мало моментов создали. Но главное то, что мы умеем, выгрызать каждый клочок земли. Самоотдача - это наш хлеб, за счет чего мы можем выигрывать. Она и принесла  нам сегодня три очка.

- Две голевые передачи в матче против «Динамо». Есть какое-то ощущение, что против бывшего клуба?

- Нет как-то. Ощущение, что выиграли у хорошей классной команды, играющей с хорошими футболистами, это самое главное. От этого еще больше получил удовольствие сегодня.

- Валерий Карпин перед матчем сказал, что совершенно не ориентировался на то, как сыграли лидеры вчера. Все видели, что лидеры потеряли очки. Внутренне это как-то мотивировало?

- Да нет, я бы не сказал. Ну и что такого? А если бы мы проиграли, не дай бог, или вничью сыграли, ничего бы такого не было. Поэтому старались на это внимания не обращать. Были разговоры, да, что все лидеры потеряли очки, что можно чуть-чуть подняться в таблице и навязать больше борьбы. Но особо на это не обращали внимания.

- У вас динамовская футболка. С кем поменялись?

- С Тюкавиным договорились во время игры, на угловом, по-моему. Быстро получилось, там два слова.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ростов Николай Комличенко
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Урал Урал
Локомотив Москва Локомотив Москва
2
2
Видео
Окончен
Торпедо Москва Торпедо Москва
Крылья Советов Крылья Советов
0
2
Видео
Окончен
Ростов Ростов
Динамо Москва Динамо Москва
2
1
2.22 3.55 3.25
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 06 Ноября
21:43 · Россия. Премьер-лига
Необычная победа «Ростова» над «Динамо» - видео
21:37 · Россия. Премьер-лига
Йоканович: «Заплатили слишком большую цену за ту ошибку, которую допустили»
21:32 · Россия. Премьер-лига
Карпин: «Выдержали, вытерпели, на зубах, на жилах, как угодно называйте»
21:21 · Россия. Премьер-лига
Щетинин не понял, кто вёл по ударам 15-0 в матче «Ростов» - «Динамо»
21:14 · Россия. Премьер-лига
Комличенко: «Самоотдача - это наш хлеб, за счет чего мы можем выигрывать»
20:50 · Россия. Премьер-лига
«Ростов» забил два гола всего двумя ударами по воротам, «Динамо» вернуло интригу
20:34 · Россия. Премьер-лига
Щетинин стал автором первого гола в матче «Ростова» и «Динамо»
19:56 · Россия. Премьер-лига
Лепёхин считает странным решение «Зенита» об отстранении Чистякова 1
19:43 · Россия. Премьер-лига
Рязанцев прокомментировал момент с незабитым голом в ворота «Крыльев Советов»
19:30 · Россия. Премьер-лига
Владислав Шитов — о матче с «Торпедо»: Нападающий обязан забивать такие моменты
19:10 · Россия. Премьер-лига
Как «Крылья Советов» отправили «Торпедо» зимовать на последнем месте - видео видео
19:02 · Россия. Первая лига
«Арсенал» был сильнее конкурентов из «КАМАЗа»
19:01 · Россия. Первая лига
«Балтика» притормозила «Аланию» в центральном матче тура
18:30 · Россия. Премьер-лига
«Ростов» - «Динамо»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:1 8
18:23 · Россия. Премьер-лига
Мостовой считает, что Дзюба усилит любой клуб РПЛ 1
Все новости
Рекомендуем