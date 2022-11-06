Комличенко: «Самоотдача - это наш хлеб, за счет чего мы можем выигрывать»

Лучший футболист матча «Динамо» - «Ростов» (2:1) Николай Комличенко поделился впечатлениями от игры в эфире канала «Матч Премьер».

- Насколько игра получилась тяжелее, чем думали?

- Очень тяжелая. Главное, что команда выигрывает. Не знаю, получилась сегодня игра или нет. Я считаю, по бойцовским качествам, по борьбе, превзошли. Наверное, судьба нас наградила. Игра могла не понравиться, думаю, мы мало моментов создали. Но главное то, что мы умеем, выгрызать каждый клочок земли. Самоотдача - это наш хлеб, за счет чего мы можем выигрывать. Она и принесла нам сегодня три очка.

- Две голевые передачи в матче против «Динамо». Есть какое-то ощущение, что против бывшего клуба?

- Нет как-то. Ощущение, что выиграли у хорошей классной команды, играющей с хорошими футболистами, это самое главное. От этого еще больше получил удовольствие сегодня.

- Валерий Карпин перед матчем сказал, что совершенно не ориентировался на то, как сыграли лидеры вчера. Все видели, что лидеры потеряли очки. Внутренне это как-то мотивировало?

- Да нет, я бы не сказал. Ну и что такого? А если бы мы проиграли, не дай бог, или вничью сыграли, ничего бы такого не было. Поэтому старались на это внимания не обращать. Были разговоры, да, что все лидеры потеряли очки, что можно чуть-чуть подняться в таблице и навязать больше борьбы. Но особо на это не обращали внимания.

- У вас динамовская футболка. С кем поменялись?

- С Тюкавиным договорились во время игры, на угловом, по-моему. Быстро получилось, там два слова.