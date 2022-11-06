Один из лидеров «Динамо» не сыграет с «Ростовом»

Основной голкипер московского «Динамо» Антон Шунин не поможет своей команде в поединке 16-го тура Премьер-лиги против «Ростова». Как информирует «Чемпионат», вратарь не полетел на игру из-за повреждения, полученного в матче с «Химками».

Шунин остался в Москве, где продолжит восстановление и будет готовиться к дерби против ЦСКА в рамках 17-го тура Премьер-лиги.

Встреча «Ростова» против «Динамо» состоится сегодня, 6 ноября, в Ростове-на-Дону. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.

Хозяева занимают четвертое место в таблице, а гости располагаются на шестой строчке.