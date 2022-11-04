Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Кафанов – о Карпине: «Хоть он и говорит, что ничего во вратарях не понимает, но подмечает все важные моменты»

04 Ноября 2022 • 17:48 Комментировать (1)
Ростов
...
Динамо Москва
06.11 19:00

Тренер вратарей «Ростова» Виталий Кафанов прокомментировал совместную работу с Валерием Карпиным.

«Если что Валерий Георгиевич спрашивает про вратарей, всегда говорю. Хоть он и говорит, что ничего во вратарях не понимает, но подмечает все важные моменты. Он чувствует, где голкипер играет правильно или нет. В этом плане он скромничает, конечно», - приводит слова Кафанова «Матч Премьер».

После 15 проведённых в чемпионате России матчей «Ростов» с 29 очками занимает четвёртую строчку в турнирной таблице. Столько же баллов за это время набрал и московский ЦСКА, однако «армейцы» располагаются на одну строчку выше благодаря дополнительным показателям. Отставание от лидера чемпионата, петербургского «Зенита», составляет для «жёлто-синих» десять пунктов.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ростов Валерий Карпин Виталий Кафанов
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
РОСТОВ ДИНАМО МОСКВА
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Перерыв
Химки Химки
Оренбург Оренбург
0
0
3.45 3.55 2.13
Видео
05.11.22 в 14:00
Сочи Сочи
Спартак Москва Спартак Москва
3.05 3.75 2.25
Видео
05.11.22 в 16:30
Факел Факел
Краснодар Краснодар
2.85 3.35 2.55
Видео
05.11.22 в 16:30
Зенит Зенит
Ахмат Ахмат
1.25 6.40 11.00
Видео
05.11.22 в 19:00
ЦСКА Москва ЦСКА Москва
Пари НН Пари НН
1.54 4.50 6.00
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 04 Ноября
19:41 · Россия. Премьер-лига
Агент Божовича ответил на вопрос о возможном назначении тренера в «Химки»
19:28 · Кубок России
Дюков: «Мы видим, что к женскому футболу растёт интерес» 2
19:22 · Россия. Премьер-лига
Алдонин оценил выступление Чалова за ЦСКА 1
19:19 · Россия. Премьер-лига
Булыкин: «Урал» — фаворит на бумаге в матче с «Локомотивом»
19:14 · Кубок России
ЖФК ЦСКА стал обладателем кубка России
19:11 · Россия. Премьер-лига
Глушаков рассказал, как «Химкам» прервать серию без побед
19:04 · Россия. Премьер-лига
Алдонин: «В ЦСКА нет кризиса российских футболистов»
18:56 · Россия. Премьер-лига
Глушаков – про отсутствие в заявке на матч с «Оренбургом»: «Всё нормально, небольшой ушиб есть»
18:47 · Россия. Премьер-лига
Глушаков высказался о ситуации с Гогниевым
18:43 · Россия. Премьер-лига
Свинов: «Будет кайф, если мы не вылетим»
18:40 · Россия. Первая лига
Газизов заверил, что долгов в «Уфе» нет
18:38 · Россия. Премьер-лига
Тихонов считает, что «Спартаку» будет тяжело в матче с «Сочи»
18:31 · Россия. Премьер-лига
Чалов признан лучшим игроком октября в ЦСКА по версии болельщиков
18:30 · Россия. Премьер-лига
«Химки» - «Оренбург»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0 1
18:25 · Россия. Премьер-лига
Радченко: «Зенит» выиграет, но «Ахмат» даст бой
Все новости
Рекомендуем