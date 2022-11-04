Кафанов – о Карпине: «Хоть он и говорит, что ничего во вратарях не понимает, но подмечает все важные моменты»

Тренер вратарей «Ростова» Виталий Кафанов прокомментировал совместную работу с Валерием Карпиным.

«Если что Валерий Георгиевич спрашивает про вратарей, всегда говорю. Хоть он и говорит, что ничего во вратарях не понимает, но подмечает все важные моменты. Он чувствует, где голкипер играет правильно или нет. В этом плане он скромничает, конечно», - приводит слова Кафанова «Матч Премьер».

После 15 проведённых в чемпионате России матчей «Ростов» с 29 очками занимает четвёртую строчку в турнирной таблице. Столько же баллов за это время набрал и московский ЦСКА, однако «армейцы» располагаются на одну строчку выше благодаря дополнительным показателям. Отставание от лидера чемпионата, петербургского «Зенита», составляет для «жёлто-синих» десять пунктов.