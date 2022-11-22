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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Агент оценил вероятность возвращения Баштуша в Россию

22 Ноября 2022 • 15:17 Комментировать
Крылья Советов
1:3
Ростов
окончен

Федерико Пасторелло, агент экс-защитника «Ростова» Баштуша, высказался о возможном возвращении своего клиента в Россию. Напомним, что в настоящий момент 31-летний анголец выступает за «Аль-Ахли».

«Возвращение в Россию маловероятно, Баштуш сейчас счастлив в Саудовской Аравии», — цитирует Пасторелло «РБ Спорт».

Напомним, что цвета «Ростова» Баштуш защищал в период с 2013 по 2016 год, а также в сезоне-2021/2022. В составе российской команды футболист провёл в общей сложности 99 матчей, забив в них пять голов и отдав одну результативную передачу.

Действующий контракт защитника с «Аль-Ахли» рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает Баштуша в 1,7 миллиона евро.  

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Евро-Футбол.Ру,
Ростов Аль-Ахли Баштуш
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