Тренер «Ростова» Кафанов: «Мы довольны результатом в первой части сезона»

Тренер «Ростова» Виталий Кафанов высказался о победе над «Крыльями Советов» (3:1) в матче 17-го тура РПЛ.

По словам специалиста, его команда играла неплохо и сумела одержать заслуженную победу. Также Кафанов отметил, что все в «Ростове» довольны достигнутым результатом по итогам первой части сезона.

«Мы довольны результатом «Ростова» в первой части сезона. Не получилось быть очень организованными и сконцентрированными в тех эпизодах, которые принято считать решающими. Иногда это были просто ошибки», — приводит слова Кафанова «Матч ТВ».

Напомним, что после 17 проведённых матчей «Ростов» расположился на второй строчке турнирной таблицы РПЛ, набрав 35 очков. Если в сегодняшней игре «Спартак» одолеет «Локомотив», то ростовчане опустятся на третье место. После 17-го тура чемпионат России уйдёт на перерыв и возобновится лишь в начале марта.