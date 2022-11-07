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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Костанца: «Я верю, что в будущем стану одним из лучших легионеров РПЛ»

07 Ноября 2022 • 09:12 Комментировать
Крылья Советов
...
Ростов
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12.11 14:00

Защитник «Крыльев Советов» Фернандо Костанца поделился мнением об иностранных футболистах, выступающих в РПЛ.

23-летний бразилец считает, что в России выступает большое количество сильных легионеров, отдельно выделив игроков «Зенита» и спартаковца Куинси Промеса.

«Сейчас в РПЛ действительно очень много топ-легионеров.Трудно выделить кого-то одного как лучшего. Все бразильцы «Зенита» — игроки топ-уровня, они сейчас очень хороши. Также мне нравится Промес. Что касается меня, то я верю, что в будущем стану одним из лучших легионеров РПЛ. Буду делать всё возможное для этого», — приводит слова защитника «РБ Спорт».  

Костанца перешёл в «Крылья Советов» в январе нынешнего года из «Шерифа» за 800 тысяч евро. В нынешнем сезоне на счету футболиста один забитый гол в двух проведённых встречах.

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Евро-Футбол.Ру,
Крылья Советов Куинси Промес Фернандо Костанца
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