Очередной пенальти и 3-я победа подряд: «Ростов» с дисквалифицированным Карпиным ухватил выездной выигрыш у «Крыльев Советов»

Во втором субботнем матче РПЛ встречались «Крылья Советов» и «Ростов».

Если в прошлом сезоне «Крылья Советов» выглядели сильнее «Ростова», но в нынешнем сезоне ситуация обратная. Донская команда сейчас занимается вместе с большими московскими клубами распределением мест в первой пятёрке, тогда как самарская начинает выбираться из, так скажем, глубинных середин турнирной таблицы. В предыдущих двух турах команда Игоря Осинькина воспрянула, победив в сумасшедшей концовке «Пари НН» и уже в спокойном ключе одолев «Торпедо».

«Ростов» также подходил к отчётной встрече с бэкграундом из двух побед подряд. Вслед за волевым успехом в матче с «Ахматом» южане в уникальном стиле перебороли «Динамо». Во втором тайме они забили дважды двумя своими первыми попаданиями в створ, а в итоге выиграли 2:1. Выезд в Самару был для дисквалифицированного и наблюдавшего за игрой из вип-ложи Валерия Карпина последним матчем перед товарищескими играми сборной России с Таджикистаном и Узбекистаном, а Игорь Осинькин перед стартовым свистком получил памятную футболку с числом 100 – наверное, и так понятно, почему.

Самарцы были более активны на первых минутах, и в то время ими был создан реальный голевой момент. Ежов оказался внутри штрафной с глазу на глаз с Песьяковым, которого, однако, не переиграл своим низовым ударом. В конце основного времени первого тайма хозяева снова угрожали чужим воротам: Ежов с левого полуфланга приложился под перекладину, откуда мяч вытащил Песьяков. Ну а между этими эпизодами «Ростов» напомнил, как он реализовывал моменты в игре с «Динамо», а также о притяжении к себе пенальти.

На 27-й минуте Щетинин в падении сохранил мяч слева от чужих ворот возле лицевой и навесил, а Полоз попал головой в перекладину. Но, как оказалось, гостям не нужно было об этом жалеть. Их атака продолжилась и завершилась вскоре действительно голом. Глебов подобрал владение перед штрафной соперника от Уткина и отправил мяч в правый угол через руки Овсянникова (0:1).

А потом пошла как раз история с пенальти. Комличенко из чужой штрафной отдал пас своему партнёру, и уже после того, как Николай коснулся мяча, Констанца ударил его по ноге. Главный арбитр после видеоповтора назначил уже одиннадцатый одиннадцатиметровый для «Ростова» в этом чемпионате. Полоз уверенно реализовал пенальти в левый угол, Овсянников упал в другую сторону (0:2).

В компенсированное время перед перерывом Артём Любимов, опять же, после ВАРа отменил назначенный им пенальти в противоположные ворота, так как Щетинин в своей штрафной сначала сыграл в мяч, прежде чем срубил Пиняева. Далее, уже во втором тайме, Уткин чуть не сделал счёт крупным – он с подбора угодил в перекладину. Ну а на 65-й минуте прекрасный шанс превратил в пыль Констанца, промахнувшийся мимо створа после прострела справа от Ежова.

«Крылья» провернули кейс с превращением поражения в победу пару недель назад, когда на самом финише в добавленное время отыгрались и забили победный гол в ворота «Пари НН». Теперь, правда, самарцы уступали по ходу матча не в один, а в два мяча. Один из них волжане отыграли на 73-й минуте, когда Владислав Шитов подкараулил отскок от Песьякова, парировавшего удар Пиняева, и поразил пустой створ (1:2). Но «Ростов» сразу же отреагировал на это результативно: Уткин подал стандарт, Комличенко скинул, а Осипенко переправил мяч в сетку (1:3).

Хозяева, впрочем, не опускали рук. Владислав Шитов преследовал цель оформить дубль, но Песьяков потащил его плотный удар в левый угол. В другой ситуации мяч стал тревожно летать по вратарской гостей, и Мелёхин выбил-таки его головой в безопасную зону. «Ростов» удержал выигрыш с разницей в два мяча и одержал третью подряд победу на финише летне-осенней части чемпионата. Команда Карпина пока что выбралась на второе место таблицы, которое вечером в субботу оспорит «Спартак» в дерби с «Локомотивом».

Кирилл Иванцов