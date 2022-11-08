Солдатенков отреагировал на слухи об интересе «Локомотива»

Защитник «Крыльев Советов» Александр Солдатенков отреагировал на информацию об интересе со стороны «Локомотива».

«Мо мной по поводу перехода в «Локомотив» никто не связывался», — приводит слова Солдатенкова «Чемпионат».

Действующий контракт Солдатенкова с самарским клубом рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает 25-летнего футболиста в 1,5 миллиона евро. В нынешнем сезоне защитник провёл 19 матчей, отметившись в них одной результативной передачей.

Свой следующий матч «Крылья Советов» проведут 12 ноября против «Ростова». Встреча начнётся в 14:00 по московскому времени.