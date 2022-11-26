Осинькин: «Мне бы хотелось, чтобы в «Крыльях Советов» не было текучки кадров»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин рассказал, как относится к тому, что многие игроки самарской команды востребованы на трансферном рынке.

Специалист признался, что ему не хочется видеть в клубе постоянную текучку кадров.

«Весь клуб и многие игроки готовы становиться сильнее. Мне хочется, чтобы следующие шаги игроки сделали в «Крыльях», — цитирует Осинькина «РБ Спорт».

Напомним, что минувшим летом самарский клуб покинули полузащитник Антон Зиньковский и нападающий Владислав Сарвели. Ходят слухи и о том, что в скором времени команду может покинуть 18-летний Сергей Пиняев.

После 17 туров текущего розыгрыша РПЛ «Крылья Советов» занимают 11-е место в турнирной таблице, набрав 20 очков.