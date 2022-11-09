Названы судьи матчей «Локомотив» - «Спартак» и «Динамо» - ЦСКА

В ближайшие выходные состоятся поединки 17-го тура Премьер-лиги. На официальном сайте Российского футбольного союза были опубликованы судейские назначения на предстоящие матчи.

Поединок между «Локомотивом» и «Спартаком» рассудит бригада во главе с Владимиром Москалёвым, а на дерби «Динамо» - ЦСКА отработает Владислав Безбородов.

Сергей Карасёв вместе со своими помощниками получил назначение на встречу «Торпедо» - «Зенит». Матч «Крылья Советов» - «Ростов» обслужит бригада Артёма Любимова.

По итогам 16 туров «Зенит» является единоличным лидером Премьер-лиги, на втором месте идет «Спартак», а топ-3 замыкает «Ростов».