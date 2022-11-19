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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Осинькин — о Пиняеве: «Это уже не тот маленький мальчик, который пришёл к нам полтора года назад»

19 Ноября 2022 • 14:15 Комментировать
Крылья Советов
1:3
Ростов
окончен

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин поделился мнением о прогрессе 18-летнего нападающего Сергея Пиняева, который ранее впервые был вызван в состав взрослой сборной России.

Осинькин считает, что так как Пиняев шёл к своей цели медленно и последовательно, ему удалось добиться значительного прогресса на взрослом уровне. Также по словам главного тренера, молодому футболисту удалось сделать правильные выводы после пережитой болезни.

«Он наладил питание, сбросил вес. Это уже другой Пиняев — не тот маленький мальчик, который пришёл к нам полтора года назад», — приводит слова Осинькина пресс-служба «Крыльев Советов».

В нынешнем сезоне Пиняев провёл в составе самарской команды 14 матчей, забив в них три гола и отдав четыре результативные передачи.  

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Евро-Футбол.Ру,
Крылья Советов Игорь Осинькин Сергей Пиняев
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