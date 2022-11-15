Масалитин: «Жаль, что «Спартак» игнорирует Кавазашвили»

Бывший бомбардир московского ЦСКА Валерий Масалитин расстроен тем, что московский «Сартак» не удосужился поискать достойное место для Анзора Кавазашвили - ветерана клуба, немало сделавшего для его успехов в прошлом. Масалитин высоко ценит Анзора и поддержал его добрыми словами:

- Такой ветеран заслуживает большого внимания от клуба, жаль, что он сейчас нигде не задействован. Желаю ему крепкого здоровья. Он порой критикует игру «Спартака», он говорит это от чистого сердца! - цитирует слова Масалитина «РБ Спорт».

Кавазашвили выступал за московский «Спартак» с 1969 по 1971 год, он сыграл 74 матча в составе «красно-белых».