Названы кандидаты на звание лучшего тренера ноября в РПЛ

Пресс-служба Российской премьер-лиги опубликовала список кандидатов на приз лучшего тренера чемпионата по итогам ноября.
В число претендентов попали Гильермо Абаскаль («Спартак»), Валерий Карпин («Ростов»), Александр Точилин («Сочи»), Виктор Ганчаренко («Урал») и Михаил Галактионов («Пари НН»).
Напомним, что победителя выбирают тремя голосованиями эксперты телеканала «Матч Премьер», легенды российского чемпионата и болельщики. Напомним, что в нынешнем сезоне подобных наград, начиная с июля, удостаивались Владимир Федотов, Сергей Семак, Валерий Карпин и Виктор Ганчаренко соответственно.
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