Мостовой: «Немецкие строители всё разрушили в «Локомотиве»

Московский «Локомотив» долго держался за Йозефа Циннбауэра и его штаб, но после того, как клуб пропустил четыре мяча от «Сочи», терпение руководства лопнуло - немца и его окружение отправили, что называется, «на мороз».

Бывший футболист российской сборной и московского «Спартака», экс-полузащитник Александр Мостовой, и сегодня возмущен тем, до какого состояния довели клуб Циннбауэр и компания. Он сравнил его с «мастером-ломастером».

- «Локомотиву» отступать некуда. Их уже загнали эти немецкие «строители». Но они не построили, а только разломали, - цитирует слова Мостового Rusfootball.info.