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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Агент Бальде заявил, что игрок «Спартака» находится в отличной форме

10 Ноября 2022 • 15:55 Комментировать
Локомотив Москва
...
Спартак Москва
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12.11 19:30

Агент Федерико Пасторелло, представляющий интересы нападающего «Спартака» Кейта Бальде, ответил на вопрос о состоянии футболиста.

«Кейта находится в отличной форме. Уже на следующей неделе он приступит к тренировкам с командой. Он уже прибыл в Россию», — цитирует слова Пасторелло «РБ Спорт».

Напомним, игрок дисквалифицирован до 5 декабря за нарушение процедуры допинг-контроля во время игры за «Кальяри».

В нынешнем сезоне 27-летний нападающий принял участие в одном матче Российской премьер-лиги, в котором не отметился результативными действиями.

«Спартак» занимает 2-е место в РПЛ, набрав 33 очка после 16 туров.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Федерико Пасторелло Кейта Бальде
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