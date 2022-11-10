Агент Бальде заявил, что игрок «Спартака» находится в отличной форме

Агент Федерико Пасторелло, представляющий интересы нападающего «Спартака» Кейта Бальде, ответил на вопрос о состоянии футболиста.

«Кейта находится в отличной форме. Уже на следующей неделе он приступит к тренировкам с командой. Он уже прибыл в Россию», — цитирует слова Пасторелло «РБ Спорт».

Напомним, игрок дисквалифицирован до 5 декабря за нарушение процедуры допинг-контроля во время игры за «Кальяри».

В нынешнем сезоне 27-летний нападающий принял участие в одном матче Российской премьер-лиги, в котором не отметился результативными действиями.

«Спартак» занимает 2-е место в РПЛ, набрав 33 очка после 16 туров.